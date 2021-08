Bundesliga: Bayern-Präsident Hainer kritisiert UEFA-Reformpläne

Statt des Financial Fair Play (FFP) wolle die UEFA laut Times eine Gehaltsobergrenze für die Klubs einführen, die man jedoch zeitweise bei Zahlung einer “Luxussteuer” überschreiten dürfe. Dieses Geld ginge dann zwar zunächst an den Europäischen Fußballverband, der aber werde es unter den Europapokal-Teilnehmern der jeweiligen Spielzeiten verteilen, die sich an die Regeln hielten.