Bundesliga: Eintracht Frankfurt braucht einen Nachfolger für André Silva

Über allem steht deshalb die Suche nach einem Silva-Nachfolger. Glasner hat in seinen beiden Jahren in Wolfsburg mit Wout Weghorst genau einen solchen Spielertypen gehabt, der Niederländer war in engen Partien das Zünglein auf der Waage. Er wäre es möglicherweise gewesen, der das goldene Tor gegen den FCA erzielt hätte. So, wie es Silva regelmäßig tat.