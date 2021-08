Bundesliga: FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:4

Die Gäste gingen durch ein kurioses Eigentor früh in Führung (3.). Bei einem Flachpass von links setzte Patrik Schick gegen Felix Uduokhai nach, spitzelte den Ball unkontrolliert weg. Iago eilte herbei, wollte helfen, traf den Ball dabei aber unglücklich mit dem linken Außenrist und überwand so seinen Keeper Rafal Gikiewicz per Lupfer aus 15 Metern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)