Bundesliga: FC Bayern, zweite Reihe Choupo-Moting, Tolisso

Nach der Rückkehr von seiner Leihe zur TSG Hoffenheim will der US-Amerikaner den nächsten Schritt gehen. Doch bei Nagelsmann dürfte der Innenverteidiger einen schweren Stand haben. Zwei Spielminuten gegen Köln und 45 in Bremen sollten nichts an Richards’ Wunsch geändert haben, den Klub verlassen zu wollen. Das Problem: Bayern will rund zehn Millionen Euro für den 21-Jährigen. Hoffenheim ist hingegen an einer weiteren Leihe interessiert. Vielleicht findet sich ein Kompromiss.