Bundesliga: Gladbach zum Auftakt gegen FC Bayern ohne Embolo und Zakaria

Bis zum Spiel gegen Bayern am Freitag (20.30 Uhr) müsse sich sein Team allerdings in einigen Bereichen steigern. “Was die Summe der Torchancen angeht, müssen wir das Spiel früher entscheiden”, so Hütter: “Das müssen wir uns ankreiden.” Gegen den Rekordmeister könne einem anders als gegen den Drittligisten eine so schwache Chancenverwertung “auf den Kopf fallen”.