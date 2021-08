Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - Gladbach live im TV, Stream, Ticker

So könnte die gegenseitige Wertschätzung vor dem Wiedersehen am Samstag beim Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach höher kaum sein. “Er hat meine Arbeit dort sehr erfolgreich fortgeführt, ist dreimal in Folge Schweizer Meister geworden und hat einmal sogar das Double geholt”, lobte Gladbach-Trainer Hütter: “Damit hat er es sich auch verdient, in der Bundesliga zu arbeiten.” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)