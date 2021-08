Bundesliga heute: VfL Wolfsburg - RB Leipzig LIVE im TV, Stream & Ticker

Auch ohne Sabitzer will RB-Trainer Jesse Marsch mit seinem Team an die starke Leistung beim 4:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Freitag anknüpfen. “Das war eine starke Mannschaftsleistung und ebenso stark war auch das Training in dieser Woche. Wir sind für das Duell gegen den VfL sehr gut vorbereitet und wissen, was uns erwartet”, sagte Marsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. (DATEN: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga)