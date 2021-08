Bundesliga: Jens Spahn macht Hoffnung auf vollere Stadien

RB Leipzig hat sich der Forderung nach einer kompletten Öffnung der Stadien für Zuschauer angeschlossen. “Aus unserer Sicht gibt es keinen sachlichen Grund, Zuschauerzahlen in der aktuellen Form zu limitieren, wenn alle Anwesenden bei Einlass in das Stadion den 3G-Nachweis erbracht haben”, teilte der Verein auf SID-Anfrage am Dienstag mit.