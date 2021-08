Bundesliga: Union Berlin vs. Leverkusen 1:1 - Awoniyi und Diaby treffen

Die Berliner, die am Donnerstag in den Play-offs der neuen Conference League beim finnischen Vertreter Kuopio PS antreten, gingen durch den im Sommer fest vom FC Liverpool verpflichteten Taiwo Awoniyi (7.) in Führung. Leverkusen gelang durch Moussa Diaby (12.) der schnelle Ausgleich. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)