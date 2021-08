Eintracht Frankfurt im Spiel gegen BVB ohne Kapitän Sebastian Rode

Nach der Pokalblamage bei Waldhof Mannheim (0:2) erwartet der neue Coach am Samstag (Bundesliga: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Samstag 18.30 Uhr im LIVETICKER) Wiedergutmachung. “Wir müssen in Dortmund Präsenz in den Zweikämpfen haben”, führte der 46-Jährige aus: “Wir werden sie nicht mit 70 Prozent Ballbesitz in deren Hälfte einschnüren. Sie haben sehr viel Qualität und Tempo in der Offensive, das müssen wir kontrollieren.”