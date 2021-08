FC Bayern: Erling Haaland als Robert Lewandowski Nachfolger? Das sagt Carsten Jancker

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza in Folge 18 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft. Ab sofort immer freitags: “Plettigoal” spricht mit dem früheren Top-Stürmer Carsten Jancker über seine erfolgreichen Jahre in München, seine Ziele als Trainer und er entlockt ihm interessante Aussagen zur Stürmer-Armut in Deutschland. Jamal Musiala grüßt die Bayern-Fans vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Zudem gibt’s Neues aus der Mannschaft: Wie stehen die Verkaufs-Chancen der Ladenhüter wirklich, was wird in der Branche über Amine Adli gesagt, wie geht’s im Poker um Leon Goretzka voran? Jetzt reinhören! Der SPORT1 Podcast “Meine Bayern-Woche” ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.