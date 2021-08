FC Bayern: Matthäus über Sané-Kritik: "Treibt Menschen zur Weißglut"

Dass Sané so einen Unmut auf sich ziehe, liegt laut Matthäus vor allem an der Körpersprache des Flügelspielers. “Die ist bei Künstlern oft so, dass sie die Schultern hängen lassen und auch sonst den Eindruck erwecken, einfach keine Lust zu haben, wenn es mal nicht so gut läuft oder sie den Ball nicht bekommen”, erklärte Matthäus und zog einen prominenten Vergleich: “Da erinnert mich Leroy manchmal auch an Arjen Robben.”