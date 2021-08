Fredi Bobic erwartet Bundesliga-Klage für vollere Stadien

Bei der Alten Damen hat Investor Lars Windhorst in den letzten Jahren 375 Millionen in den Hauptstadtklub gepumpt. Windhorst und seine Tennor-Gruppe hatten 2019 zunächst 49,9 Prozent an der ausgegliederten Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben und im Vorjahr verkündet, die Anteile auf 66,6 Prozent aufstocken zu wollen. Zuletzt hatte Hertha den Eingang einer letzten Tranche in Höhe von 30 Millionen Euro bestätigt.