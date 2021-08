Freiburg ohne Schmid nach Stuttgart - Petersen-Comeback möglich

Der SC Freiburg muss im Auswärtsspiel beim schwäbischen Rivalen VfB Stuttgart auf Jonathan Schmid verzichten. Der Außenverteidiger wird den Badenern wegen eines Coronafalls in seinem häuslichen Umfeld im Punktspiel am Samstag (Bundesliga: VfB Stuttgart - SC Freiburg am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) nicht zur Verfügung stehen.