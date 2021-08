"Harte Kost": Mainz-Trainer Svensson kritisiert Belastung für Nationalspieler

In einem eindringlichen Appell forderte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch alle Beteiligten dazu auf, die Spieler für die kommenden Länderspiele trotz jüngst geäußerten Weigerungen abzustellen. “Der Terminkalender ist brutal gepackt für Spieler, die in der Champions League, in der Nationalmannschaft und auch in der Liga spielen und Leistung bringen müssen”, sagte Svensson: “Es ist halt so, wir können das nicht ändern. Aber ich sehe das schon kritisch.”