Sebastian Hoeneß sieht Erling Haaland und Andrej Kramaric auf einem Level

“Was sie eint, ist die herausragende Torgefahr. Haaland ist unfassbar schnell, direkter, geradliniger in seiner Spielweise”, sagte Hoeneß vor dem Ligaspiel bei Borussia Dortmund am Freitag (Bundesliga: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).