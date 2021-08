STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 mit Florian König und Gästen

Künftig wird er neben der Gastgeberrolle beim “Doppelpass on Tour” auf SPORT1 neuer Moderator der DFB-Pokal-Liveübertragungen und zudem auch weiterhin den “Fantalk” live aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund präsentieren. Die erste Preview-Show von “Doppelpass on Tour” fand am Mittwoch, 11. August, im Frankfurter Hof in Mainz statt.