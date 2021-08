Suat Serdar hat noch keine Erklärung für Schalke-Abstieg

In Berlin will er sich einiges von Kevin-Prince Boateng abschauen. "Von Prince kann ich lernen, dass ich auf dem Platz viel lauter sein und mehr Kommandos geben muss", sagte Serdar und ergänzte: "Prince tut dem Team sehr gut, er spricht viel und geht voran. Er kann richtig auf den Tisch hauen, wenn etwas nicht so funktioniert, aber er kann auch unheimlich gut motivieren."