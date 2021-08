VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic fällt offenbar lange aus

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Sasa Kalajdzic wird dem Bundesligisten VfB Stuttgart wohl lange fehlen. Wie der kicker am Sonntag berichtete, wird der 24 Jahre alte Stürmer wegen einer Schulterluxation “mindestens zwei Monate” ausfallen. Kalajdzic hatte sich beim 0:4 am Freitag bei RB Leipzig bei einem Kopfballduell mit Nordi Mukiele an der Schulter verletzt.