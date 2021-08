VfL Bochum: Sebastian Polter hat Vorschlag an Herbert Grönemeyer

Polter: Es lagen viele Gründe vor, bei denen ich dachte: ‘Das passt einfach’. Angefangen bei mir, weil ich mir vorstellen konnte, für den VfL zu spielen. Ich habe mich in dem Verein wiedererkannt. Der Verein ist ein Arbeiterverein, dem in der Vergangenheit nichts in den Schoß gefallen ist. Darin sehe ich mich wieder, denn auch ich habe mir in meiner Karriere alles hart erarbeiten müssen. Zudem habe ich mit Sebastian (VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz, d. Red.) noch beim VfL Wolfsburg in der U23 unter Lorenz-Günther Köstner und in der ersten Mannschaft unter Felix Magath zusammengespielt. Ich schätze Sebastian und seine Arbeit ungemein.