1. FC Köln: Steffen Baumgart über seine Ziele und den FC Bayern

Dieser zeigt sich unter Baumgart wieder in Topverfassung. Seine Torquote erinnert an die Saison 2016/17. Damals schoss Modeste Köln mit 25 Toren ähnlich in die Europa League. Am Samstag erzielte der Franzose das 1:0 beim 1:1 gegen Leipzig und brach anschließend in Tränen aus.