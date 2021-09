Bayer Leverkusen: Florian Wirtz laut Rudi Völler keine Ausstiegsklausel

Natürlich hadere Bayer in den letzten Jahren damit, „keinen Titel geholt haben. Das geht nur mit Top-Spielern. Dieser Begriff Ausbildungsverein ist mir zu negativ“, äußerte der einstige Weltklassestürmer einen Tag nach dem 3:4 gegen Borussia Dortmund: „Außer Bayern München ist jeder so ein Stück Ausbildungsverein. Auch für Leipzig ist es schwer, jeden Spieler zu halten. Wir haben Bailey (Leon Bailey an Aston Villa, d.Red) abgegeben, aber bei den anderen können wir auch mal standhaft bleiben.“