Bayer Leverkusens Trainer Seoane zollt VfB Stuttgart vor Duell Respekt

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane geht mit einigem Respekt in das Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfB Stuttgart. „Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Sie haben qualitativ sehr gute Spieler - auch ganz vorne“, betonte der Schweizer Fußballlehrer am Freitag auf der Pressekonferenz.