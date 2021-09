Bundesliga-Ansetzungen - Bayern: Derby am Freitag - zweimal sonntags

Der FC Bayern muss sich flexibel zeigen. Das bayrische Derby beim FC Augsburg am 12. Spieltag findet am Freitagabend (19. November) um 20.30 Uhr statt. Gleich zweimal sind die Münchner sonntags gefordert: am 7. Spieltag (3. Oktober) um 17.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt sowie am 8. Spieltag (17. Oktober) um 15.30 Uhr bei Bayer Leverkusen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)