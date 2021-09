Bundesliga: Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler kritisiert FIFA und DFL

Völler spricht von einer „äußerst unbefriedigenden Situation“ und nimmt auch die DFL bei der Ansetzung des Spiels in die Pflicht: „Die einfachste Lösung wäre es, wenn die Klubs, die am stärksten betroffen sind, am Sonntag spielen.“ Die Begegnung gegen den BVB findet allerdings am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr statt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)