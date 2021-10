Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 19:30 Uhr)

Leverkusen will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Arminia punkten. Am vergangenen Spieltag verlor Bielefeld gegen den 1. FC Union Berlin und steckte damit die zweite Niederlage in dieser Saison ein. Zuletzt kam Bayer 04 Leverkusen zu einem 1:0-Erfolg über den 1. FSV Mainz 05.