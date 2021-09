Gladbach-Duo zum BVB? Stefan Effenberg empfiehlt auch Timo Werner

„Bei den Fans in Gladbach ist natürlich hängen geblieben, dass Rose seinen Wechsel nach Dortmund im Februar verkündet hat - und somit vor der heißen Phase der Saison. In dieser hat er dann die Qualifikation für den Europacup verpasst und sich letztlich selbst an den Rand einer vorzeitigen Entlassung gebracht. Die Sympathien hat er komplett verspielt, weil er in der Saison zuvor noch über Identifikation, Kontinuität und Titelträume gesprochen hatte, um diese Werte dann ganz offensichtlich für sich selbst über Bord zu werfen.“