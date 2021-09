Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln, 1:1 (1:1)

Jonas Hector bediente Ellyes Skhiri, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Ein Zuspiel von Filip Kostic brachte Rafael Borré im Netz von Köln zum Ausgleich unter (50.). Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.