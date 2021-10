Bundesliga: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr)

Aufgrund der eigenen Heimstärke (3-0-0) wird der FCB diesem Spiel mit entsprechendem Selbstbewusstsein entgegensehen. Mit 16 Zählern führen die Gastgeber das Klassement der Bundesliga souverän an. Offensiv stechen die Bayern in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der FC Bayern München weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.