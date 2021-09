Bundesliga: Sport-Club Freiburg – FC Augsburg, 3:0 (3:0)

Lukas Kübler brachte Freiburg in der fünften Spielminute in Führung. Lucas Höler war nach Vorlage von Maximilian Eggestein dafür verantwortlich, dass das Heimteam zum zweiten Mal im Match jubelte (24.). Den Vorsprung des Sport-Club Freiburg ließ Vincenzo Grifo in der 32. Minute anwachsen. Der tonangebende Stil des SC spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das Freiburg bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.