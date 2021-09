Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – FC Bayern München, 1:3 (0:2)

Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Thomas Müller verantwortlich (9.). Joshua Kimmich baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Leroy Sané zum 2:0 für den Spitzenreiter in den Maschen unterbrachte (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der FC Bayern München mit einer Führung in die Kabine ging. In der 47. Minute zeigte der Referee Benjamin Pavard vom FCB die Rote Karte. Für das 3:0 der Bayern sorgte Sebastian Griesbeck, der in Minute 67 zur Stelle war. SpVgg Greuther Fürth traf zum 1:3 (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem FCB am Freitag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen die SpVgg.