Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg, 3:1 (1:1)

Maximilian Philipp bediente Ridle Baku, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 46. Minute erzielte Andrej Kramaric nach einer Vorlage von Chris Richards den Ausgleich. Dass die TSG in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Christoph Baumgartner, der in der 72. Minute zur Stelle war. In der 80. Minute erhöhte Pavel Kaderábek auf 3:1 für die Gastgeber. Letzten Endes ging Hoffenheim im Duell mit dem VfL Wolfsburg als Sieger hervor.