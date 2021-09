Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Nachdem es in den letzten vier Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will die TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit einem 0:0-Unentschieden musste sich die TSG kürzlich gegen DSC Arminia Bielefeld zufriedengeben. Zuletzt spielte der VfL unentschieden – 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.