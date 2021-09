Bundesliga: VfL Bochum - Hertha BSC 1:3, Doppelpack von Serdar

Bochum steckte trotz des unglücklichen Rückstands nicht auf, suchte in der zweiten Hälfte noch mehr sein Heil in der Offensive. Zunächst vergab Danilo Soares nach einem Solo (57.), dann traf Zoller nach grandioser Vorarbeit von Gerrit Holtmann. Danach wuchs der Druck stetig, die Gäste rangen um Entlastung - die brachte Last-Minute-Verpflichtung Maolida rund 20 Minuten nach seiner Einwechslung per Solo.