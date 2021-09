FC Bayern: Hasan Salihamidzic will sich nicht mit BVB aussprechen

„Salihamidzic sollte sich zu Themen von Bayern München äußern und zu uns betreffenden Themen seine Klappe halten. Was glaubt er eigentlich, wer er ist?!“ Reus war wegen Problemen am linken Knie vor dem dritten WM-Qualifikationsspiel der vergangenen Länderspielpause in Island von der Nationalmannschaft abgereist.