FC Bayern Kader nach Transferschluss: Diese Probleme sind gelöst, diese bleiben

Hinter „Lewy“ hat sich längst Eric Maxim Choupo-Moting etabliert, auch wenn der 32-Jährige seinen prominenten Teamkollegen naturgemäß nicht 1:1 ersetzen kann. Im Notfall könnten auch Thomas Müller oder Serge Gnabry in der Sturmmitte spielen. Lewandowskis seltene Abwesenheiten wurden so in der Vergangenheit immer wieder gut abgefangen.