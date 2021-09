FC Bayern München: Duell zwischen Lucas Hernández und Niklas Süle

Auf der halblinken Position in der Innenverteidigung ersetzte er den verletzten Lucas Hernández. Der 85-Millionen-Mann meldete sich vor dem Kracher gegen RB Leipzig (4:1) nach seinem Meniskuseinriss jedoch fit und spielte an der Seite von Dayot Upamecano als wäre er nie weggewesen. Süle wurde in der 75. Minute eingewechselt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)