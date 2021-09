VfL Bochum: Sebastian Schindzielorz nach 0:7 beim FC Bayern

Wenn der Klassenhalt gelingt, dann könnte sich Bochum wieder dauerhaft in der Bundesliga etablieren. Das Konzept dafür hat Schindzielorz: „Wir müssen Wege finden, um Geld in den Klub zu kriegen. Wir sind in der Entwicklung sehr gut unterwegs, wir haben einen Dauerkarten-Rekord, verkaufen so viele Trikots wie noch nie, die Mitgliederzahlen gehen durch die Decke. Wir versuchen zudem, die Talente aus dem eigenen Stall weiterzuentwickeln.“