75 Festnahmen und mehrere Verletzte bei Unions Gastspiel in Rotterdam

Rund um die Partie, die Union mit 1:3 (1:2) verlor, war es zu mehreren gewaltsamen Zwischenfällen gekommen. Am Mittwochabend war eine Union-Delegation mit dem Klub-Präsidenten Dirk Zingler in einer Bar von Hooligans angegriffen worden. Am Donnerstag kam es dann zu "einem äußerst harten Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten", so Pressesprecher Christian Arbeit gegenüber dem SID.