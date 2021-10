Bänderriss: Vier Wochen Pause für Schick - auch Bellarabi fällt aus

Schick, bislang mit acht Saisontreffern erfolgreichster Bayer-Torschütze, war am Sonntag beim 2:2 im Rheinderby beim 1. FC Köln in der 86. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Zuvor hatte er sein Team in der 15. Minute in Führung gebracht. Bellarabi, der in sechs Liga-Spielen bislang einen Treffer erzielte, war bereits nach 36 Minuten durch Amine Adli ersetzt worden.