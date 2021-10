Baumgart lässt sich nicht bremsen: "Wir wollen attackieren"

Von fünf Gegentoren in Hoffenheim lässt sich Steffen Baumgart nicht bremsen. "Unsere Ausrichtung wird sich nicht ändern. Wir wollen vorne attackieren", kündigte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Bundesliga-Derby gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) an: "Aber es wird für uns auch um eine große Geschlossenheit gehen, um Bälle vom eigenen Tor wegzuhalten."