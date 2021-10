Bayern und BVB souverän, Freiburg verschärft Wolfsburg-Krise

Drei Tage nach dem 4:0 in Lissabon in der Champions League erzielte Serge Gnabry (16.) die Führung für die überlegenen Bayern. Torjäger Robert Lewandowski legte mit einem Traumtor in der 30. Minute nach. Eric Maxim Choupo-Moting (82.) und Kingsley Coman (87.) erhöhten in der Schlussphase.