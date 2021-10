Kevin-Prince Boateng schießt gegen Lothar Matthäus zurück

Boateng wollte dies so nicht stehen lassen. "Ich habe das Glück gehabt, auch mal als Experte reinzuschnuppern. So eine Aussage würde ich nie treffen, egal wie alt ein Spieler ist, egal ob er vielleicht seine Leistung nicht bringt", sagte der 34-Jährige und fügte an: "Ich wurde in meiner Karriere mehr kritisiert als gelobt. Das prallt an mir ab."