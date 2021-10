Bundesliga: Thomas Reis hat bei VfL Bochum für Gladbach die Qual der Wahl

Nach drei Pflichtspielsiegen in zwölf Tagen ist beim Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum die Euphorie groß - und auch die Auswahl für Trainer Thomas Reis. „Es darf sich keiner ausruhen“, sagte der Coach vor dem Punktspiel am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).