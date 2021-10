Borussia Mönchengladbach: Max Eberl mit Forderung an Florian Neuhaus

Neuhaus war in den beiden vergangenen Bundesliga-Spielen gegen Borussia Dortmund (1:0) und den VfL Wolfsburg (3:1) nicht zum Einsatz gekommen. Der 24-Jährige, der in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, musste unter anderem jüngeren Kollegen den Vortritt lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)