Bundesliga: 1. FC Union Berlin – FC Bayern München, 2:5 (1:3)

Ein Doppelpack brachte den FCB in eine komfortable Position: Robert Lewandowski war gleich zweimal zur Stelle (14./22.). Für mehr Beruhigung auf Seiten des Tabellenprimus sorgte Leroy Sané, der mit seinem Treffer nach Vorlage von Thomas Müller das 3:0 für die Gäste sicherstellte (34.). Kurz vor der Pause traf Niko Gießelmann nach Vorarbeit von Genki Haraguchi für Union (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kingsley Coman ließ den Vorsprung der Bayern nach Zuspiel von Müller auf 4:1 anwachsen (60.). Wenige Minuten später verkürzte die Heimmannschaft auf 2:4 (64.). Müller besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den FCB (78.). Am Ende verbuchten die Bayern gegen Union einen Sieg.