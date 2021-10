Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern München (Sonntag, 15:30 Uhr)

Diese Begegnung verspricht ein Torspektakel: Durchschnittlich trifft Bayer 04 Leverkusen über zweimal pro Partie. Die Bayern aber auch! Bayer hat mit dem FC Bayern München eine unangenehme Aufgabe vor sich. Der Gast ist auf fremden Plätzen noch immer ungeschlagen und belegt in der Auswärtsstatistik den dritten Platz. Mit 16 Punkten steht der FCB auf dem Platz an der Sonne. Nach den Bayern stellt Leverkusen mit 20 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.