Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum 1848 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Die Kontrahenten liegen in der Tabelle beinahe gleichauf. Lediglich ein Zähler trennt die Teams aktuell. Körperlos agierte Borussia Mönchengladbach in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der VfL davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.