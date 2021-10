Bundesliga heute: 1. FC Köln - SpVgg Greuther Fürth im TV, Stream & Ticker

Vor vier Monaten wäre der FC beinahe abgestiegen, nun gibt es plötzlich Spiele, in denen das Umfeld ohne Wenn und Aber einen Sieg erwartet - das spricht für die jüngsten Leistungen der Mannschaft unter Baumgart, erhöht aber auch den Druck. „Nach der Kür kommt die Pflicht“, schrieb der Express: Nach drei Unentschieden in den schwierigen Spielen in Freiburg, gegen Leipzig und in Frankfurt sollen nun drei Punkte her.