Bundesliga: RB Leipzig – SpVgg Greuther Fürth, 4:1 (0:1)

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Branimir Hrgota zum 1:0 zugunsten von SpVgg Greuther Fürth (44.). In Minute 45 gelang dem Heimteam der Ausgleich. SpVgg Greuther Fürth nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Emil Forsberg stellte die Weichen für RB Leipzig auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 64. Minute brachte Leipzig das Netz zum Zappeln. Leipzig ließ den Vorsprung in der 87. Minute anwachsen. Schließlich strich RB Leipzig die Optimalausbeute gegen Fürth ein.